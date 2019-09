“Una sociedad científica será una sociedad más libre”

10:33

Margarita Salas . Bueno, en primer lugar, tengo que decir que Severo Ochoa fue mi gran maestro, porque también Alberto Sols durante la época de la tesis doctoral fue un maestro, me enseñó la bioquímica, la enzimología, digamos las bases de la bioquímica, me enseñó. Pero ya… Severo Ochoa fue el que me enseñó la biología molecular, la investigación en biología molecular, que fue la que después desarrollé en España y enseñé en España. Cuando yo le dije a Severo Ochoa que me gustaría dedicarme a la investigación en bioquímica, Ochoa me dijo que hiciese una tesis doctoral en Madrid con Alberto Sols, y para ello me dio una carta de recomendación, para que Sols me admitiese en su grupo de investigación. Por supuesto, era en el año 1961, Ochoa había obtenido el Premio Nobel el año 59, entonces Sols no se pudo negar a algo que le pedía Severo Ochoa. Entonces me admitió en su grupo de investigación, pero realmente me sentí bastante discriminada por Sols durante mi tesis doctoral. Tanto es así que cuando al cabo de los años, después de haber estado en Estados Unidos y haber vuelto, pues cuando me dieron el premio Severo Ochoa el propio Sols contó una anécdota, y él contaba: «Cuando Margarita vino a mi laboratorio a pedirme hacer la tesis doctoral pensé: «Bah, una chica, le daré algo sin importancia porque si no lo saca adelante no importa». Esa era la mentalidad que había en el año 61 sobre lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer.