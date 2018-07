Todos necesitamos aprender a hablar en público

13:48

La otra cuestión te va a sorprender quizá, hay que comer algo. Hay que comer. Algunas personas dicen: “¿A qué hora tiene usted su intervención en público?”, “A la una”. Y desayunó un poco a las ocho de la mañana. Bueno, con esto puedes tener una bajada de azúcar, no digo necesariamente que te vayas a caer redondo, pero puedes estar menos claro. Por lo tanto, hay que comer algo. Te va a sorprender también, te digo cosas muy sencillitas, pasar por el servicio. Hay alguna relación no explicada entre el alivio fisiológico y el alivio psicológico que debe existir por ahí, y el que sea científico que lo estudie. Es muy conveniente, es muy conveniente. Yo doy cursos de comunicación en el Instituto de Comunicación Empresarial y una joven de unos 30 años me dijo: “Mira, nos reunimos todas las que habíamos hecho… hacía no sé cuántos años que había terminado el instituto, volví al instituto y me dijeron: ¿por qué no preparas unas palabras? Que tú hablabas muy bien. Y llegué allí y no pude apenas hablar porque me emocioné tanto que me puse a llorar. ¿Qué me recomiendas?”. Esta no tenía miedo escénico, tenía lo contrario. Se emocionó tanto que lloraba.