Todo lo que me enseñaron los niños

Nuestra misión no es la de hacerles felices. A mi juicio, nuestra misión es la de actuar emocionalmente con mucho amor y mucho respeto sobre el espíritu del aprendizaje para que eso que hagamos les haga más felices. Hace tiempo, yo les decía: “13 más 27”. Y decía uno: “¡18!”. Y yo le decía: “¿No te das cuenta de que no puede ser 18 porque ya tienes 27?”. “Oye, yo me he aprendido de memoria eso”. Y yo creía que les hacía más felices que yo se lo dijera, ¿sabes? Hasta que un día, cuando le decía uno: “¿No te das cuenta?”. Y, oye, me quedé así. Porque me di cuenta de que si se hubiera dado cuenta, no lo hubiera hecho así. Hay que entender que la felicidad no provoca en el otro lo que a mí me provoca. Que la felicidad es un camino a recorrer, es algo que hay que conquistar y que es fundamental hacerlo juntos, ¿no? Y brindar la posibilidad de ello. ¿Por qué no se transmiten conocimientos? No, no. Yo creo que la adquisición de conocimientos y el aprender, el querer saber, el aplicar correctamente lo que se sabe ya, dota de una felicidad implícita. ¿Por qué vamos a prescindir de felicidad porque adquirimos bien los conocimientos? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que aprender… Cuando aprendes, cuando comprendes y cuando entiendes, te sientes muy feliz. Cuando no te sientes feliz es cuando tienes que memorizar algo que nunca jamás entendiste, que nunca jamás comprendiste y que no sabes por qué, porque no parte ni de tus inquietudes ni de tus intereses. Porque, en definitiva, no lo han hecho de ti para ti, o no han dotado de sentido aquello que se está haciendo.