“Tenemos que ir a la movilización educativa de la sociedad”

José Antonio Marina . Tu pregunta me recuerda la anécdota de un profesor de Pedagogía americano. Que, el primer día de clase, dice a sus alumnos, que van a ser futuros maestros: «He dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera. Si quieren, le paso para que les haga una demostración», «Sí, sí, que pase». El pero entra, se tumba delante del estrado y pasan cinco minutos, el perro no dice nada. Pasan otros cinco, el perro sigue sin decir nada, y ya se levanta un alumno y dice: «Señor profesor, su perro no habla», «Una observación muy aguda y muy importante para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido». Eso, en inglés, sin embargo, es más complicado porque se distingue más. En español no. En español yo puedo decir que he enseñado una cosa, y esa palabra no tiene por qué tener como correlativo el que en pedagogía tiene que tener. No enseño nada si no hay nadie que aprenda. He hecho otra cosa, he expuesto, he mostrado… En pedagogía, aprender y enseñar son actos correlativos. Si no aprende, no enseña, punto. Y, entonces, lo que somos los docentes es expertos en aprendizaje. Lo que tenemos que saber es cómo conseguimos que nuestros alumnos aprendan. Y eso es fantástico, eso es complicado, pero aclara, también, nuestra tarea. Lo que tenemos, entonces, es que tener el objetivo claro de cómo podemos… Primero, qué tenemos que enseñar, sin duda; cómo lo enseñamos y cómo comprobamos que lo han aprendido. Entonces, tenemos que saber muy bien cuáles son los mecanismos del aprendizaje. En este momento, la psicología no nos está proporcionando una teoría clara del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nos está proporcionando una teoría clara de la memoria. Entonces, nosotros tenemos que empezar, desde la educación, en primer lugar, a pedirles que trabajen para nosotros. A ver, necesitamos saber, exactamente, cómo se aprende, necesitamos saber, por ejemplo, cómo se consiguen los conocimientos, cómo se aplican los conocimientos y cómo se transfieren de un dominio a otro. Entonces, sabemos bastante de eso. Sabemos, por ejemplo, la importancia que tiene cómo se codifiquen los conocimientos antes de guardarlos en la memoria, cómo se establecen en redes. ¿Por qué? Porque si un conocimiento se establece, debidamente, en redes, facilita la recuperación y facilita la transferencia y facilita la creatividad. Nosotros tenemos un problema en la escuela, que es que hay muchos niños que no comprenden lo que leen. Es decir, el problema de la comprensión es un problema, es un concepto que todos manejamos, pero no acabamos de saber muy bien, exactamente, en qué consiste y por qué este niño no lo ha aprendido.