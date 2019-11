¿Somos incapaces de estar a solas con nosotros mismos?

36:38

José Carlos Ruiz . Eso nos pasa a los adultos, es decir, cuando tú no has fijado el valor por ti previo, es decir, cuando no tienes claro lo que quieres en ese momento, como hoy en día la oferta es tan amplia, al final te ahogas un poco a la hora de tomar decisiones que son realmente intrascendentes para ti, es decir, no tienen mucho sentido, y cuando son chiquititos lo pasan peor todavía. Pero sí es verdad que el tema de la atención y, yo lo llamo “turbotemporalidad”, la velocidad a la que todo va, también es fundamental. Si queremos que nuestros hijos desarrollen de manera autónoma el pensamiento crítico, es necesario también que le prestemos atención. Hay una frase de Javier Gomá, un filósofo español, con la que comienza algunas de sus conferencias, que me parece excepcional, cuando dice: “Muchas gracias por prestarme vuestra atención”. Es un préstamo, Javier Gomá lo ve como un préstamo, que me parece muy acertado, porque tú me estás prestando ahora, en esta conversación, el elemento más importante que tienes a la hora de aprender, que es tu atención. Pero no me la está regalando, me la estás prestando. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que tener en cuenta que me estás dando un utensilio fundamental de tu vida para que yo lo utilice de tal manera que, cuando te la devuelva, tu atención vaya enriquecida. Si no, enriquezca tu atención, cuando te la devuelva es muy probable que la próxima vez me la prestas, pero en menor cantidad, y que llegue un momento en que no me la prestes, es decir, que me ignores, que es lo que pasa al final con los críos. Es decir, los críos demandan tu atención, lo menos que podemos hacer como padres, como educadores o como madres es dedicarles la atención que nos prestan y devolvérsela enriquecida, o bien con un cuestionamiento, o bien con una duda, o bien con una reflexión.