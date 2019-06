“Solo la educación nos da esperanza y futuro”

04:28

Me di cuenta de que no hay nada más importante que la educación. Me di cuenta de que sin educación no podría enfrentarme a todas esas dificultades. Así que pregunté por la escuela, ya que era mi preocupación principal cuando llegué al campo. Y me puse muy contenta cuando vi que sí que había una escuela. La verdad es que fue el momento más feliz de mi vida, porque me di cuenta de que, a través de la educación, yo podía cambiar la situación, podía soñar y alcanzar mis sueños. Todo gracias a la educación. Sabía que la situación era muy difícil, no solo para mí, sino también para todos los sirios que estaban viviendo como refugiados en Jordania o en otros países, como Líbano o Turquía. Si todos ellos tenían acceso a la educación, podrían tener esperanzas, y podrían ver el futuro con optimismo. Entonces, cuando fui a la escuela, pensé que todos los niños querrían ir también. Pero, por desgracia, a causa de las circunstancias tan difíciles que vivían los niños —y las familias, por supuesto, que estaban pasando por muchas dificultades durante la guerra—, perdieron la esperanza en su futuro. Y no los puedo culpar, porque la situación era muy dura, y todos estábamos muy tristes por las noticias que nos llegaban desde Siria cada día. Escuchábamos que estaban asesinando a nuestros hermanos sirios día tras día, que los niños no tenían acceso a la educación y que se les negaban los derechos fundamentales. Muchos de ellos no podían comer, muchos no podían vivir a salvo, que es un derecho humano fundamental.