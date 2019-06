“Sigo aprendiendo del niño que fui con 14 años”

09:01

Ricky Rubio . La verdad, si te voy a ser sincero, yo como chico de 14 años dije: “Va, ya juego a baloncesto, ya está. Ya los estudios…”. Pero realmente me ayudó muchísimo. Y si ahora yo voy y tengo 14 años, o me encuentro a un niño de 14 años que está en la misma situación, le digo: “Por lo que sea, por favor no dejes el colegio”. Porque me ayudó muchísimo. Me ayudó, primero, a aprender unos valores en el cole, pero sobre todo, aparte de lo que puedas aprender en el colegio, que es muy importante en tu vida, también a diferenciar dos cosas: yo empecé a ser profesional, pero no dejaba de ser un niño, y en clase haces tonterías. En el equipo no podía tantas. ¿Fue un esfuerzo? Mucho. Si te cuento cómo era mi día… Creo que ahora me lo cuentan a mí y flipo, en ese sentido. Me levantaba a las seis y media, porque yo iba al colegio y tuve la suerte de tener un entrenador como Aíto García Reneses, que lo primero que me dijo es: “Por las mañanas no hace falta que vengas a entrenar, porque quiero que continúes con los estudios”. Y me dijo: “Pero hay entrenos que sí, por la mañana tendrás que venir”, y empezaba el entreno a las once. Y digo: “Bien, me levanto a las nueve o así”. Y hablaron con mi madre y no, no. De ocho a once tenía que ir al colegio, y a las once tenía que coger el metro e ir a entrenar de once y media que entrenábamos a dos. Hasta hubo algún día, te diré, que me pasé de parada porque iba tan cansado que me dormí.