Si no compartes el conocimiento, no sirve para nada

11:02

Michio Kaku . Bueno, intento hablar de ello. Cuando hablamos de electricidad y magnetismo intento enseñarlo del libro: “Aquí hay una bobina, la enrollas y se crea un campo magnético”. Y luego intento enseñarles que un día ese campo magnético estará alrededor de sus cabezas o sus corazones, que van a fotografiar el interior de su cerebro usando lo que acaban de aprender en el libro sobre electricidad y magnetismo. Por eso creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Enseñamos a memorizar y sí, tienes que saberte algunas cosas, pero en el futuro no te hará falta más que parpadear para ver la información en realidad virtual, así que, ¿cuál será la función de los profesores en el futuro? Tendrás profesores-robot en las lentillas y con un parpadeo verás la clase de ayer allí mismo. ¿Para qué quieres un profesor humano? Porque necesitas un mentor. Los robots no pueden ser mentores, los robots no pueden ponerte deberes y ayudarte a elegir carrera, no pueden darte consejos personalizados, son máquinas calculadoras. Muy sofisticadas, pero son solo eso: máquinas calculadoras. Y ahí es donde entrará el profesor humano. Creo que la educación debería ser diferente: no se trata de memorizar, primero se trata de tener un modelo a seguir. Para mí fue Einstein. Mi padre era jardinero, no tenía ni el graduado escolar y no hablaba bien en inglés. Para mí, primero, se trató de tener un modelo a seguir y, segundo, de que mis padres me orientaran y me apoyaran. No sabían qué estaba haciendo, pero sabían que si construía un colisionador de partículas en el garaje, sería bueno en algo. Y tercero, tienes que tener esa epifanía, ese shock al darte cuenta de que el universo es genial, es glorioso y precioso. Así que creo que esos son los tres ingredientes que hacen falta para crear un joven científico.