Seis claves para aprender a convivir

01:05:13

Nélida Zaitegi . Se dice que somos la profesión de mayor densidad moral y yo creo que lo somos. Sí, sí, somos esa profesión. Yo siempre digo al profesorado que si preguntan: “¿Tú que eres?”, saca pecho: “Yo, profe. Yo, profe”. O sea, es maestro. Yo he sido maestra de primaria encima, claro, que todavía tiene más esto. Pero, ser profe es algo importantísimo. Yo primero diría cosas así sencillas, te diría a ti, o me lo digo a mí. Uno, no permitas que nadie te quite las ganas de ser el maestro estupendísimo que llevas dentro, porque vas a tener muchísimos alrededor a ver si te las quitan. Yo siempre he dicho: “A mí las ganas no me las quita nadie, yo sé dónde voy y lo que quiero”. Porque creo que es la mejor profesión. Que sepan muy bien al servicio de quién y para qué estás. Que disfrutes, que te pongas retos, ya sé que te puedes encontrar con retos, pero ve a por ellos tú. O sea, “Voy a por este reto, a por el otro, a por el otro”. A ver cómo lo resuelvo. Que disfrutes, que sepas que eres una persona importantísima en la sociedad, de lo que más, de lo que más, y que no permitas que nadie te quite eso, y que tú sabes muy bien lo que eres, lo que vales. Que luego, mira, eso de la autoridad… la autoridad es el reconocimiento y yo cuando aquello de la Ley de Autoridad… Mira, yo creo más en la autoridad del potestas y auctoritas, me quedo con el auctoritas, que es el regalo que los demás me hacen a mi compromiso, a mi trabajo bien hecho, a todo lo que yo me esfuerzo. Aquí perfecto no hay nadie, yo he metido la pata millones de veces, y la sigo metiendo, y la sigo metiendo. Y luego, que entiendan que son como facilitadores de humanización. Mira, un ejemplo, el mono de Darwin. Este mono, aquel con el que empezó el proceso evolutivo. Aquí, el hombre, el de Maslow, el hombre, la mujer autorrealizada. ¿Qué hay en medio?