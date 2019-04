“Seamos contemporáneos, vivamos conscientemente nuestro momento”

32:05

Tenía mucho talento para la ciencia. Pues a lo mejor en otros aspectos era insoportable. No lo sé, el caso de Newton. Sin ir tan lejos, me gustaría haber conocido a Ramón y Cajal. Porque Ramón y Cajal es una de las grandes cumbres del pensamiento humano. Esta es una cosa que me gusta repetir porque no somos conscientes los españoles de la importancia de Ramón y Cajal. Pero Ramón y Cajal está entre los grandes, grandes, grandes de los grandes. Está en el panteón con Darwin y Newton, y Galileo y Einstein, en lo más alto. Y Ramón y Cajal era un señor que ha vivido en Madrid muchos años. Murió en el año 34, me parece. Es decir, es relativamente reciente. Mi abuelo, mi propio abuelo, que era médico, fue alumno de la última promoción en la que Cajal fue profesor. He conocido a muchas personas que han conocido a Cajal. Entonces, Cajal era una persona que tenía muchos talentos, tenía muchas dimensiones. Porque era buen escritor aparte de gran científico, fotógrafo… Muchas cosas. Entonces, quizá Cajal me decepcionaría menos porque tenía muchos saberes, muchos talentos. Al margen de eso, he conocido a gente fantástica. Tengo que decir que mi ración de experiencias con grandes personas está bastante colmada porque he tenido la fortuna de conocer a grandes hombres y mujeres, empezando por mis profesores, que eran espléndidos. Y mucha gente que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida, algunos de ellos ya muertos, pero he conocido a grandes científicos y grandes artistas, por ejemplo. Escritores. He conocido a grandes escritores. Escritores de esos que algún día tu generación, por ejemplo, dirá: “Cómo me habría gustado conocer…”. A alguien que, a lo mejor, ahora está vivo. De todo esto sacamos una conclusión. Y es lo que yo les digo a mis alumnos: “Hay que esforzarse por ser contemporáneo. Olvídate de los que están muertos”. Ahora mismo, en nuestra sociedad, sin ir más lejos, hay pintores, artistas, músicos, escritores y científicos que algún día se estudiarán como parte de la historia.