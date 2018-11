“Saber concentrarse es más decisivo para un niño que su coeficiente intelectual”

Daniel Goleman . Primero: es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones, poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego, no mandarle un mensaje a tu mejor amigo, no meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Conversando un día con un compañero que estuvo en el equipo que inventó el primer iPhone me decía: «A los 20 años, todos los ingenieros estábamos solteros, lo intentamos hacer lo más atractivo posible, ahora que tengo dos hijos, me arrepiento». Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo, lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo.