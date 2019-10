¿Qué son las relaciones dependientes y cómo podemos detectarlas?

51:19

Y le dicen: “Ah, pero ¿no estás con…?”. “No, no. Nos hemos dado tiempo”. Por eso hago lo que quiero, lo que me da la gana. Y el otro está ahí… “No, es que le he dado tiempo…”. De celibato. Claro. No puede ser esto. Y aparte, ¿después qué, nos ponemos una fecha? “A partir de tal día”. Porque eso también lo hacen. “Nos hemos dado hasta el 15 de octubre”. Claro. ¿Y el 15 de octubre qué va a pasar? ¿Te vas a iluminar y lo vas a ver todo claro? Esto no tiene sentido, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo… Otra traducción es… Te dicen: “Me encantas, pero ahora en este momento tengo problemas, tengo que resolver cosas, tal”. Pues no. Yo digo siempre: “Cuando hay un pero, ese pero se carga todo lo anterior”. Es como que pusieras un “no” delante. “No me encantas, no me gustas y no nada”. Porque si no, de nuevo, nos auto engañamos. El traductor de Silvia es una herramienta creada para evitar el autoengaño. Porque tendemos a creer lo que nos gustaría que nos estuvieran diciendo. Entonces, cuando dicen: “Me gustas mucho, pero…” a ti el “pero”… Te da igual lo que venga después. “Es que me ha dicho que le gusto, entonces no está todo perdido. Hay posibilidades”. Ya. Pero resulta que se ha ido. ¿Esa persona dónde está? Yo no la veo. Entonces no está a tu lado. Se acabó la relación. Y cuanto antes lo asumas, antes podrás seguir con tu vida. Igual que con las personas que dicen que tienen miedo al compromiso. O esas cosas de “No eres tú, soy yo”. También. Hay muchísimos. De hecho, la gente por Instagram últimamente nos manda muchísimos. “Quiero que tu traductor me traduzca tal situación”. Y nos va muy bien porque vamos utilizándolas cada semana. De hecho, en Instagram vamos sacando una traducción. Y crea mucha polémica también porque ahí se ve que hay mucha gente que no quiere aceptar eso. Cuando tú le dices a alguien: “Es que si te dice eso es que no te quiere”, se rebotan, se rebelan, no lo soportan. No lo quieren, no quieren. Ellos quieren seguir con su autoengaño aunque están sufriendo. Entonces, si nos genera esa reacción, precisamente es porque tenemos algo que reflexionar sobre el tema y valdría la pena que lo pensáramos.