¿Qué puedes aprender de un astronauta?

19:40

En una nave estás en la ingravidez, puedes dejarte llevar y no te caerás. No puedes caerte, es imposible caerte de la nave. Así que mientras sepas que no vas a caerte, no hay de qué preocuparse. Esa es la gran diferencia: ¿cómo te tomas las cosas a las que temes con un miedo primitivo, animal? Y pensar en ello para reconocer que tienes miedo, pero, aunque estés al borde de un precipicio, si llevas un arnés superfuerte que está unido a una pared detrás de mí, no puedo caerme, no importa y no necesito estar preocupado. No soy un animal imprudente, soy un humano racional. Así es como le hice frente a mi versión particular de vértigo. Por eso he podido llegar tan increíblemente alto en mi vida.