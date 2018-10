¿Qué nos enseña la aventura?

04:12

Probablemente, uno de los libros mejores que he leído y que mejor simboliza el alpinismo y todo lo que me he dedicado a hacer, la gran aventura, es un libro de un alpinista francés muy conocido en los años 60 que es Lionel Terray, que se llama Los conquistadores de lo inútil. Qué cosa más inútil escalar una montaña, ¿no? Muchas veces, a la vuelta de una expedición dura, mi madre, mientras me cubría de besos, me decía: “¿Qué se os ha perdido allí? ¿Qué veis allí arriba?”. Allí arriba no ves nada, no ganamos nada, no hay gloria que conquistar, no hay dinero, afortunadamente, que pague subir a una montaña difícil ni el que te juegues la vida. Allí arriba lo que te ves eres tú. Y no podemos aspirar a nada más grande que cierto conocimiento sobre uno mismo, cierto conocimiento sobre la experiencia, cierto conocimiento sobre la gente que te rodea. Yo he visto en esas expediciones cosas de mí y cosas de mis amigos que de otra forma no podría haber ni siquiera intuido. Cuando en el mundo solamente había siete personas que habían conquistado las 14 montañas de más de 8000 metros sin botellas de oxígeno, cuatro de ellas habían pasado por el equipo de Al filo de lo imposible. De alguna forma, igual que hizo Félix Rodríguez de la Fuente, lo que hicimos fue reconciliar a España, a los españoles, con la aventura romántica de nuestros días, con ciertos valores como el sacrificio. Y todo esto para llegar… Bueno, para llegar al fondo de la historia, ¿no?