“¿Qué hace falta para ser un buen profesor?”

Ken Robinson . Y el motivo es que hay muy pocas cosas que nos hagan destacar entre los seres vivos de la Tierra, y creo que las diferencias nos las creemos demasiado. Pero algo nos diferencia, eso está claro. Las demás especies no se comportan como nosotros. Nosotros sí nos comportamos como ellas a menudo. Pero hay cosas de las que ellos parecen no ser capaces. Ellos no se meten en teatros rodeados de cámaras. No se ponen ropa que otro ha diseñado o fabricado, no disfrutan de la comida del mismo modo que nosotros, no hablan idiomas, no parecen tener teorías, no tienen sistemas de valores, no tienen rivalidad cultural, no crean economías, no construyen grandes civilizaciones. Nosotros sí. Pero en todos los demás aspectos somos igual que ellos: somos mortales, somos frágiles, y dependemos del planeta y de lo que nos proporciona. Pero ¿qué nos diferencia? Para mí, lo que nos diferencia es, en parte, la idea de la creatividad. Tenemos una imaginación poderosa. Y cuando dirigimos nuestra imaginación hacia cosas prácticas, creamos mundos virtuales en los que vivimos. Así que, para mí, la idea, el concepto y la práctica de la creatividad son la esencia de lo que significa ser humano. Y cada vez me parece más importante que cultivemos estas capacidades en nuestros sistemas educativos, que llevan mucho tiempo ignorándolas, por la humanidad que compartimos, y también porque ahora, mediante estos sistemas, nos hemos creado accidentalmente todo tipo de desafíos que son de carácter existencial. Nada me parece más desolador que escuchar los debates políticos sobre cómo mejorar las escuelas haciendo más pruebas y más exámenes. Y el gran desafío al que nos enfrentamos como seres humanos lo dejamos de lado en la mayoría de sistemas educativos.Así que cuanto más me involucraba en la educación, más me interesaba no solo en la teoría, sino también en la práctica. Así que cuando hace unos años di una charla en TED, ya llevaba un largo camino recorrido. Esa charla en particular, que puede que hayáis visto, tuvo lugar en 2006. Y ya lleva unos 53 millones de visualizaciones.