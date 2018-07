¿Qué es la neuroeducación?

56:19

Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos, ni por piel, ni por genes, ni por, absolutamente, lo que ya es obsoleto: raza… Absolutamente nada. Somos lo que la educación hace de nosotros. Debiera tener un punto de inflexión en un país como este, donde, como yo digo tantas veces, el deporte nacional… ¿es el fútbol? La mitad a lo mejor diríais que sí, con los mundiales. Yo digo no. El deporte nacional es engañarnos los unos a los otros. Lo hacemos cotidianamente, lo más deshonesto que puede haber. No digo que no guardemos nuestra intimidad, no estoy diciendo eso, pero sí que guardemos la intimidad de todos. Con respeto. Y creándonos y respetando lo que nos hemos dado como convivencia. Eso no existe aquí. Aquí, el que más y el que menos todavía dice: “Mira, niño, sé listo y trata de… Tú mira a ver…”. Principios sólidos, básicos, que sean hábitos. Eso es lo que yo requiero para un pueblo como el nuestro, un pueblo en el futuro, donde no tenga que pensarse cuándo ponemos al niño… sino instrumentarlo creando el hábito que nos haría mejores. Mejores ciudadanos. Mayor mejoría como valor. Mayor capacidad de seguir adelante en todo lo que signifique la ciencia, en todo lo que signifique el conocimiento, en todo lo que signifique el respeto. Se me ocurre pobremente decir nada más. Eso es lo que se me ocurre. Gracias.