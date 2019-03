Qué es la asertividad y para qué sirve

41:25

Ahí has dicho algo que es muy importante y que influye mucho en las relaciones personales y también influye en la percepción que tenemos de nosotros mismos que tiene que ver con los juicios y prejuicios. A veces caemos en sentencias, damos por hecho una serie de cosas, y no tenemos la información. A lo mejor, alguien nos recuerda a un amigo del colegio o algún familiar con quien no conectábamos bien y eso nos lleva a relacionarnos con esa persona desde un lugar quizás más distante o más desagradable. El empezar desde cero es algo maravilloso, el perdonar, el pedir perdón, el darse la oportunidad para probar algo nuevo… bueno, es que me parece algo fantástico porque, además, una vida de exploración y dejándose llevar por el espíritu aventurero, siempre desde la responsabilidad, y consciente, no desde la impulsividad, pues hace que sea todo más divertido y que conozcamos a personas interesantes, que conozcamos y descubramos cosas de nosotros mismos, que pueden ser divertidos y nos pueden ayudar en la autoestima. Pero también podemos descubrir las cosas que no nos gustan y que no van con nosotros. Y hay cosas que no tienen por qué caer en el «debería», la tiranía de los «debería»: «Yo debería haber logrado, dicho, hecho esto o no debería haber…». No caer en eso, pero sí el aprender de la experiencia, aprender de los errores, aprender a ser humilde, y la humildad de compartir, y también el aprender a equivocarse y algo que a mí me gusta mucho, y que trabajo también con mis estudiantes, es el aprender a aprender. A veces las personas no se dan la oportunidad… no nos damos la oportunidad de aprender. Damos por hecho: «Yo debería saber esto». De nuevo, entra la tiranía de los «deberías».