¿Puede un grupo de niños con acceso a internet aprender solos?

06:25

Sugata Mitra . Yo le dije: “¿Navegando? ¿En qué idioma?”. Y él me dijo: “Pues parece inglés”. Y yo dije: “¿Inglés? ¿Cómo? ¡No saben nada de inglés!”. Y él me dijo: “Por eso te pregunto. ¿Cómo les has enseñado?”. Y yo le dije: “Yo no les he enseñado nada”. Y nadie me creía. Me decían: “Tienes que haberles dicho algo por lo bajini”. Y yo les decía: “No, yo no estaba delante”. Así que yo mismo no me lo creía. ¿Sabéis lo que pensé? Pensé que uno de mis estudiantes debía haber pasado por allí y debía haber dado lecciones a esos niños. “Vale, el ratón se usa así. Esto se llama página web. Esto se hace así”. Y entonces me dije: “Sí. Ya está claro. Eso ha pasado”.