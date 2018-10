¿Puede el perdón curar el dolor?

11:04

Irene Villa . Lo más importante… La persona que me dio la clave de mi vida fue mi madre. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida: “Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones: vivir amargadas, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo, por lo que nos ha pasado. O decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías”. Yo, con 12 años, lo tuve clarísimo: “Mamá, he nacido sin piernas”. Y así, bueno, pues no tienes a nadie a quien odiar, no tienes nada que lamentar. Si te caes, bueno, pues has nacido así. Hay mucha gente que nace con alguna discapacidad y es plenamente feliz. Incluso más, que es que, al final, resulta que quienes hemos tenido esa adversidad extra, resulta que somos más felices. Bueno, cuando lo colocas en tu vida, cuando lo aceptas. Claro, quien no acepta, es imposible que pueda florecer. Uno no puede florecer hasta que no acepta que eres lo que eres. Y yo, teniendo este ejemplo en mi casa, es que yo no podía decepcionar a mi madre y a tantísima gente que iba al hospital a decirme: “Ánimo, Irene, no estás sola. Estamos contigo, vas a salir adelante”. Ciertamente, fue un antes y un después elegir ese camino.