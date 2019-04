“Preparamos a nuestros hijos para los aplausos, no para las equivocaciones”

06:23

Lucía Galán . Pues yo creo que todo se basa en la educación, en los mensajes que nosotros transmitimos, ya no solo a las personas de igual a igual que están a nuestro alrededor, sino a las generaciones que vienen detrás. Yo, vamos, voy a invertir todos mis esfuerzos en que esto no le pase ni a mi hija ni a mi hijo. Porque los papás tampoco reciben información y entran como un elefante en una cacharrería. De repente ven a su mujer, que se supone que tiene que estar feliz porque el bebé está bien, porque todo ha salido más o menos bien, pero se encuentra a una mujer triste, cansada, que se queja, irascible, parece que no es ella. Entonces, todo esto genera unos conflictos entre papá y mamá los primeros meses que parece que es antinatural, porque dices: “Es el momento más feliz de nuestras vidas”. Pues no lo es justo al principio. Hasta que las piezas del puzle empiezan otra vez a encajar, a veces pasan semanas o meses. Y esto es una información que no nos llega. Ni siquiera me llegó a mí, siendo pediatra, y me frustró mucho, y me enfadé mucho. Y me enfadé con mis profesores, y me enfadé con mis adjuntos veteranos, y me enfadé con mis amigas, y me enfadé incluso con mi madre, con la que tengo un vínculo emocional intensísimo, y le dije: “Pero mamá, ¿cómo no me advertiste de esto?”. Y recuerdo perfectamente esa conversación. Yo estaba en la habitación, tenía la casa llena de visitas, estaba con el bebé enganchado al pecho, estaba llorando a moco tendido porque me encontraba fatal y no sabía a quién se lo podía decir. Y entonces, en ese momento, entró mi madre a la habitación a buscar un mantel, porque para las madres es muy importante un mantel bonito para las visitas. ¿Verdad? Y me vio llorando y me dijo: “Pero cariño, ¿qué te pasa?”. Y le digo: “Mamá, ¿qué me pasa? No sé lo que me pasa, dímelo tú”. Y entonces se sentó a mi lado, me besó la frente y me dijo: “Amorín, esto es el posparto. Tranquila que pasará”. Y efectivamente, pasó. Con el segundo lo vives diferente. ¿Por qué? Porque ya sabes a dónde vas, porque ya has pasado por ello, porque ya has sentido todo aquello. Con lo cual yo intento trasladar este mensaje a los papás que vienen que están esperando su primer bebé, que nadie les ha contado del posparto. Y yo creo que es responsabilidad de todos contar esto a nuestros hijos. Para que, por lo menos, cuando llegue, no se sientan bichos raros. Porque el hecho de sentirse reconocido, de saber que no eres el único, ya es un gran consuelo. Y esto se consigue a través de la generosidad de compartir este tipo de experiencias. Que no es lo más bonito de la maternidad, que siempre tendemos a compartir lo bonito, lo alegre, lo maravilloso. Pero esto también forma parte de la maternidad y de la paternidad, y genera mucha culpa, y genera mucho miedo, y genera mucha tristeza, y no es justo que pasemos esos primeros meses de crianza metidos así, en esa burbuja, pensando que nos está pasando algo, cuando lo normal es que casi todas las parejas pasen por esa situación.