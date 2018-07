“Prepara a tu hijo para la vida, no la vida para tu hijo”

15:30

Tim Elmore . Tim Elmore Yo creo que ambas cosas son importantísimas. Si te he entendido bien, debe ser como un juego, debe ser algo que disfrute haciendo, que me resulte atractivo, que pierda la noción del tiempo cuando lo estoy haciendo. Yo creo que así es como la educación debe ser. Eso quiere decir que tal vez no lo aprendamos todo, pero aprenderemos algo que amamos. Y eso no solo me hace tener un mayor sentido de identidad, sino también que quiera aprender otras cosas para dominar ese tema. Hay escuelas del noreste, no muy lejos de donde vives tú, que han utilizado la metacognición con los alumnos. Una se llama la Escuela Independiente. Es un instituto tradicional, pero la llevan los alumnos, la ideó un alumno. Hay jardinería, cocina… Todo tipo de cosas de la vida real, además de las mates. Pero aprenden mates porque las necesitan para cocinar. O aprenden ciencia porque la necesitan para la jardinería. Pero les motiva algo que aman. El juego es muy importante. Deben tener el sentimiento de: “Qué ganas tengo de ir a clase”. Eso sería una cosa. La otra era…