29:40

Jordi Nomen . La república de los filósofos, ¿no? Que son los que van a mandar mejor, los gobernantes que van a mandar mejor. No es esa la idea. La idea es que todos los niños pueden trabajar filosóficamente. Y si me permites, César, yo creo que hay algo que no debemos perder de vista, y es que todos los adultos son filósofos. Ese me parece un aspecto esencial a considerar, ¿no? Incluso una persona que no sea leída, una persona que sea muy humilde, que no haya acabado, incluso, los estudios básicos, es filósofo. Porque esta persona, a lo largo de su vida, se va a hacer preguntas trascendentales y filosóficas. Porque el ser humano es así, el ser humano es frágil. Y, por lo tanto, le pasan desgracias. También le pasan cosas buenas, afortunadamente.