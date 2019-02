Por qué la música es tan importante en nuestra vida

1:23:12

Me gustaría… Me gustaría haceros un pequeño atraco. Quiero haceros sentir cómo se siente la gente que canta junta. Quiero que sintáis lo que es la polifonía. Eso que sentí yo ese primer día cuando escuché Händel quiero que lo sintáis vosotros 30 segundos. Os voy a dar una nota, la repetís y no las quitéis. O sea, las cantáis y las mantenéis, ¿vale? Vamos a dividir la sala en cuatro grupos.(CANTA) No he dicho que paréis. Eh, eh. Eh, pero aquí hay gente que canta, esto no vale. ¿Veis la sensación? Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? (CANTA) No lo dejéis, no lo dejéis. ¿Veis? A que mola. Pues si os dais la oportunidad alguna vez de cantar con otra gente, que ya sé que aquí hay gente que lo hace, veréis que eso es como una droga, ¿no? Cada día te gusta más y cada día sientes más empatía con lo armónico. Cuando estás cantando con veinte tenores, todos a la vez cantando una frase, tienes una sensación de poder, de poder de transmisión, que es alucinante. Por favor, apuntados a coro. Antes de irme, quería…Bueno, yo es que no soy nadie para dar consejos, pero, sobre todo, la gente joven, que seáis cabezotas, que seáis concienzudos, que os autovaloréis siempre correctamente. La autovaloración correcta es la mayor enemiga de la frustración. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú estás en el conservatorio y tienes un compañero al lado, como me ha pasado alguna vez, que tiene una voz de grillo capado e intenta cantar Nessun Dorma de la Turandot, y él sólo quiere cantar Nessun Dorma de la Turandot, quiere cantar y no puede, tiene que saber que no puede. Ahora está esta corriente de: “Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes”. No. Si quieres, a veces, no puedes. Porque si no tiene la voz, por ejemplo, para cantar Turandot, no la vas a tener nunca en tu vida.