“¿Por qué Beethoven es el héroe de mi vida?”

Selfi de instagramer… No quiero ofender a nadie. Lo único importante es lo exterior: dónde me he hecho la foto, la camisa que llevo, el pintalabios que me he puesto, si me he peinado o no me he peinado, si el sol está más bajo o está más arriba, si me han hecho un contrapicado o un picado. Lo importante en el selfi es lo que no es importante. Lo que debería ser anecdótico se convierte en importante y lo que debería ser importante, simplemente, no existe. Por eso no es ninguna obra de arte, por muy bien hecha que esté la foto. Supongo que hay excepciones, y repito que no quiero faltar a nadie porque seguro que hay excepciones, pero a lo mejor, como norma general, podemos pensar o tener este pensamiento.