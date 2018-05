“Pon el nombre de tu hijo entre comillas en Google y dale a buscar”

01.09

Santiago Moll . Me acuerdo que hace unas… A colación de la pregunta que me has hecho, me acuerdo que hace unas semanas estuve en una conferencia que impartió Dolors Reig, es profesora de Universidad y una gran experta en educación digital y también en redes sociales, dijo que la tecnología es todo aquello que nace después de ti. A mí fue una cita que me gustó muchísimo, porque de alguna manera nos da a entender que la tecnología nos lleva acompañando desde hace… yo creo que varias décadas. ¿Qué significa esto? A partir de la pregunta que me has hecho, yo creo que podríamos hablar de tres grandes generaciones. De generaciones en cuanto a tecnología digital. La primera generación iría aproximadamente desde finales de los 60 hasta 1980 aproximadamente y es la que ha venido a llamarse la generación X, en la cual nos encontramos en estos momentos tú y yo, de la que formamos o de la que hemos formado parte. Una generación X, que se le llama también la generación del baby boom.