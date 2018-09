¿Para qué sirve el ajedrez en educación?

17:37

Leontxo García . Los alumnos de ajedrez educativo desarrollan más su inteligencia que los otros, en general, en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional. También mejoran su rendimiento académico, en general, pero, sobre todo, en dos áreas que son matemáticas y comprensión lectora. Esto está incluso científicamente demostrado. Además, hay muchísimas otras cualidades, podríamos hacer una lista de cuarenta o cincuenta, pero, por citar solo una, saber ganar y perder, en el ajedrez se desarrolla de una manera muy especial porque tú, en el ajedrez, más que en ningún otro deporte, no puedes echarle la culpa de tu derrota ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a que el terreno está embarrado. La suerte prácticamente no influye. Por tanto, en ajedrez, el que pierde es el que más aprende. Si yo juego una partida ahora contigo, con Bernardo, y tú me ganas, entonces, lo primero que yo voy a hacer es preguntarme por qué he perdido. Yo me voy a ir a al hotel o a mi casa pensando: “¿Por qué he perdido hoy?”. Evidentemente, porque Bernardo ha jugado mejor que yo, sí, pero ¿dónde me he equivocado?, ¿qué tengo que hacer la próxima vez para no cometer un error como ese? Es decir, estoy desarrollando el sentimiento, el pensamiento autocrítico de una manera muy intensa. Si yo juego al ajedrez con frecuencia, estoy haciendo eso muy frecuentemente. No me cabe duda alguna de que ahí podemos hablar de transferencia, es decir, que eso que me está desarrollando el ajedrez es transferible a la vida real y yo voy a ser autocrítico en mi vida normal ante cualquier situación porque tengo una especie de músculo automatizado en mi cerebro para ser autocrítico. Pero, en fin, la lista de virtudes, valores y habilidades que desarrolla el ajedrez es muy larga.