“Nunca te arrepentirás de perseguir tus sueños”

Mago More . Los libros de autoayuda me encantan. Es prácticamente lo que leo. Estoy todo el día leyendo libros de autoayuda. Pero dentro de los libros de autoayuda, distingo dos tipos de libros: uno que son los de autoayuda y otros los de “motoayuda”. ¿Qué son los de motoayuda? Pues cuando el autor te quiere vender la moto. De repente, encuentras un libro del estilo: Hágase usted rico en bolsa. Y dices tú: “Perdone, ¿es usted rico en la bolsa?”. “No”. “Entonces, ¿qué me está contando? ¿Para qué ha escrito este libro?”. O cuando te dice alguien: Hazte rico montando empresas. ¿Cuántas empresas has montado? Ninguna. No te puedo creer. Yo creo que estos libros deberían estar en la sección de ciencia ficción, al lado de libros del estilo de Derechos Humanos en Corea del Norte o Manual de memoria para amnésicos, ese tipo de libros. Entonces, cuando yo escribí mi libro, lo primero que hice fue tratar de huir de los libros de autoayuda. En el sentido clásico. Yo no quería vender ninguna moto. Además, es que me horripilan, de verdad, esos libros que tú los lees y dices: “Este tipo es muy listo. Es tan listo que parece como que me lo restriega capítulo a capítulo, y yo me siento fatal porque no soy capaz de hacer todo lo que viene en el libro”. Yo quería hacer un libro desde mi punto de vista. Yo partí de una frase del autor de El Gran Gatsby, que se llama Scott Fitzgerald, que decía: “Hablo desde la autoridad que me da el fracaso”. Entonces, ¿yo qué he hecho en el libro? Yo he compartido mis fracasos. Es mucho más potente compartir tus fracasos que compartir tus éxitos. Si tú compartes tus éxitos, en el fondo, mucha gente puede pensar: “Yo no puedo hacerlo”. Pero si tú compartes tus fracasos y eres honesto, y dices: “Mira, a mí me ha pasado esto, yo he superado esto de esta manera”, pues creo que es mucho más positivo. Una de las cosas que yo hice, en primer lugar, que estuviera todo documentado. A mí no me vale decir: “Esto funciona porque sí”. No, esto tiene una base científica, funciona, lo he probado. Para mí es muy importante ser honesto. No solamente lo tenía que probar yo, lo tenía que probar todo mi entorno. Y, sobre todo, a mí me gusta distinguir… Cuando veo un conferenciante, yo distingo entre dos tipos: los que me creo y los que no me creo. No sé por qué, pero hay una especie de química. Cuando tú ves a alguien que te está hablando del estrés y ves que aquel tipo está muy estresado, en el fondo, dices: “No te creo”. Pero si tú buscas a alguien que, como dicen los ingleses, predica con el ejemplo… Hay una frase en inglés que es: “To walk the talk”. Yo creo que está muy bien porque es predicar con el ejemplo. A mí el libro me sirvió mucho, primero, porque yo no podía fallar al lector. ¿Yo qué hice? Desde el primer momento, me afané en hacer lo que yo decía. Siempre. Y después lo probé con todo el mundo. Yo creo que tienes que ser muy honesto. Y una de las cosas que yo hice fue donar todos los derechos de autor del libro. Es decir, yo no quería ganar dinero con el libro. Porque si yo ganaba algo con el libro, en el fondo, me estaba sintiendo como uno de esos autores de motoayuda, de que iba a vender la moto a alguien. Si yo simplemente te digo: “Esto es lo que yo he hecho. Tienes la opción de probarlo. A mí me ha funcionado y a mi entorno le ha funcionado, y encima estás colaborando con algo benéfico, yo no quiero nada”, esa es la única manera de hacer un libro de autoayuda que sea honesto. Entonces, yo lo doné todo a Fundación Síndrome de West y Fundación Bobath, las fundaciones con las que yo colaboro porque mi hijo está en Fundación Bobath y en Fundación Síndrome de West.