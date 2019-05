Nunca le pidas a un niño que te preste atención

00:10

Para el que no me conozca, soy Chema Lázaro Navacerrada, porque mi madre tuvo algo que ver en todo esto. Creo que no soy maestro por vocación. No lo soy. De hecho, el sueño completo de mi vida, y quien me conoce más en lo personal…, yo quería ser biólogo marino. Nunca, nunca, nunca, y esto creo que os puede tranquilizar, nunca jamás he sido un buen estudiante. Tampoco he sido malo, me limitaba a estudiar por dos motivaciones. Una, que me permitía poder hacer deporte y mi madre me dejaba; si no aprobaba, no me dejaba hacer deporte. Y dos, me permitía poder aprobar y sacar los cursos para ir de campamento y campamentos náuticos en verano que era lo que más me gustaba. En un momento determinado de mi etapa escolar, en el instituto, en el que yo estaba enfocado a ser biólogo marino, en uno de los partidos de fin de semana, me rompí la rodilla. Y con esa rotura de rodilla creo que se quebró todo lo que yo quería hacer: me desmotivé, empecé a ir peor todavía de lo que ya podía ir a nivel académico… Todo se truncó hasta un punto en el que, en una reunión con mi tutora de cuarto de la ESO, ella me dijo: «Chema, estate tranquilo, no pasa nada por esto. Quizás no puedas ser biólogo marino en este momento, pero ¿por qué no te dedicas a trabajar algo relacionado con personas?». Y, en ese momento, algo en mi cabeza hizo como un «cataclac» y dije: «Igual esto es una muy buena idea». Y además me dijo: «¿Por qué no eres maestro? Además, en la rama de educación física». Y yo abracé el reto y en ese momento volví a tener un objetivo otra vez vital hacia donde poder conducirlo. Y, como soy una persona que tengo un poquito de suerte, aunque es verdad que la persigo, pero tengo suerte, nada más terminar en el 2003 Magisterio, me dieron plaza en un cole. Un cole muy especial, con unos profesionales maravillosos, con un alumnado increíble del que aprendí un montón.