Normas para niños y padres en el uso de la tecnología

16:50

Elizabeth Kilbey . Hay dos conceptos que me encantan: las consecuencias y las responsabilidades. Todo tiene consecuencias, ya sea positivas o negativas. Si me toca la lotería mañana, tiene una consecuencia positiva. Y por otro lado, la responsabilidad. Debemos enseñar a los niños que tienen que responsabilizarse de sus actos. Por eso es importante poner normas, me encantan las normas. Por ejemplo, los padres pueden establecer cuándo pueden usarse las redes sociales. Porque hoy en día, los jóvenes están siempre conectados, nunca descansan, no dejan de interactuar y relacionarse unos con otros. Si tienen una pelea en el colegio, como por ejemplo un chico que traté esta semana, se lo llevan a casa, no descansan. Así que estableced normas: “A qué hora te desconectas de las redes, qué amigos tienes en Internet, enséñame tus cuentas, hablemos de qué es lo correcto, no cuelgues fotos que no me gusten… Me tienes que dejar ayudarte”. Hay que hablar con ellos de todo esto constantemente. Debemos enseñarles que la privacidad no es igual en Internet. Si compartes una foto con alguien, puede acabar en cualquier lugar. Y hay que enseñarles que todo es permanente. Si no te atreves a decir algo a la cara, tampoco lo hagas en Internet, pues no lo podrás borrar. Y también hay que enseñarles que la gente quizás no sea como aparenta ser, pues en Internet uno puede ser como quiera, lo cual es estupendo para ser creativo, pero te impide conocer bien a la otra persona. Y también hay que enseñarles que una relación en la vida real es distinta a una virtual; no conoces igual a la persona. Las relaciones virtuales pueden llegar a ser muy intensas e íntimas muy fácilmente porque el medio lo permite. Debes enseñarles todo esto. En definitiva, se trata de que entiendan el mundo digital, poner límites, decirles que vayan con calma, sin prisa; que sean curiosos y cuestionen todo a fondo para estar seguros de lo que hacen; y que cuenten a los padres con quién hablan en Internet, quiénes son sus amigos. Ocultar cosas a los adultos no sirve de nada; hay que contar todo. Y si a tus padres les preocupa algo, te conviene escucharlos.