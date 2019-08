“No hay nada más divertido que reírte de ti misma”

05:51

Es que yo no soy más Sara o menos Sara por tener o no tener pies, por tener esta dificultad o no. Yo no soy menos afortunada o más afortunada, no, porque lo que nos hace afortunados o felices en la vida es la familia que tenemos, los amigos que tenemos y elegir ser feliz. Y es curioso porque después, a los meses, me fui de vacaciones con una amiga y yo todavía no andaba con las prótesis. Las llevaba y me las ponía como cinco minutos, pero no aguantaba todo el día. Entonces, iba con la silla de ruedas. Y recuerdo que íbamos a hacer la compra para esas vacaciones y fuimos a un supermercado y me encontré con un chico en silla de ruedas. Entonces, nosotras íbamos hablando y sonriendo y charlando. Nos íbamos a ir de vacaciones, estábamos encantadas. Y se acercó este chico y me dijo: “Hola”. Bueno, se presentó, nos saludamos y me dijo: “Qué contenta te veo”. Y le dije “Sí”. Y yo me extrañé, digo: “¿Por qué me hace esta pregunta?”. Y me dice: “Bueno, es lo que toca”. Es lo que toca. Y me quedé como muy rara. La conversación se acabó así rápido. Y yo estuve pensando: “¿Cómo que es lo que toca?”. No, tú puedes elegir muchas opciones. Puedes elegir enfadarte con el mundo, puedes elegir estar enfadado contigo mismo, puedes estar triste, puedes elegir estar triste o puedes elegir ser feliz. No es lo que toca.