“No habrá paz sobre la Tierra si no estamos en paz con la infancia”

02:22

Pero en mi caso particular, es una pregunta que me hacen a menudo, cuándo aprendemos estas cosas. Yo no fui a la escuela y me preguntan: “¿Y cómo has aprendido, siempre tres cosas, a leer, a escribir y a contar?”. Nunca me han preguntado cómo he aprendido a cantar, a cocinar o a bailar. Y, sin embargo, para un niño son tan importantes unas como otras. Yo no soy especial, no soy diferente, aprendí lo que aprendí como tú, como todos los que están aquí. Como todos aprendimos nuestra lengua materna, no aprendemos nuestra lengua materna con una pedagogía determinada, no aprendemos nuestra lengua materna a un ritmo impuesto, no aprendemos nuestra lengua materna en un momento prefijado por la ley. Todos aprendimos la lengua materna a nuestra manera, según una metodología, una didáctica personal, a un ritmo que nos fue factible, en un momento que nos fue muy particular, pero no la aprendimos solos. En la palabra “autodidacta” se entiende mucha soledad, no significa aprender solo, no aprendemos nada solos, solos no podemos aprender una lengua materna. Solos no aprendemos nada. Aprendemos gracias a los demás.