“No existe la felicidad, sino ser feliz cada día”

25:45

Él me decía: «La gente no sabe lo que necesitas». Y yo, muchas veces, escribo a gente y le digo: «Mira, te tengo que contar algo que necesito. Y necesito esto». Yo creo que la gente es muy difícil que te entienda lo que necesitas y la gente no sabe pedir lo que necesita. Yo os puedo asegurar que, el 99% de veces que le pido a alguien lo que necesito, lo consigo. Este hombre, este médico increíble, él me decía: «No olvides preguntar todos tus miedos. Los miedos son dudas no resueltas. No dejes de preguntarlo. No tengas nunca ningún miedo». Y, sobre todo, me regaló la frase más bella. Me dijo: «Ama tu caos. Tu caos es tu diferencia. Tu caos es lo que te hace único». Y él me decía siempre: «Ama tu caos». Yo he sacado un libro hace tiempo, que se llama ‘El mundo azul, ama tu caos’. Y, para mí, amar tu caos es amar tu diferencia. Yo creo que el odio nace, él decía, yo estoy muy de acuerdo, el odio nace de cuando no puedes manipular a alguien. Si no puedes manipular a alguien, lo acabas odiando. Y, para mí, la gente, muchas veces, odia las diferencias. Yo… Mi madre hospitalaria me enseñó a ser valiente en la vida, en el amor y en el sexo. Y, para mí, cualquier persona que elija, a través del sexo, de la vida o del amor, una decisión para mí, no existe esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que la gente que odia las diferencias o le pone nervioso cosas, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Realmente con la pierna ortopédica mucha gente que le pone nervioso, ¿no? Le molesta verla, ¿no? Me parece absolutamente increíble. Yo me encaro, porque creo que es importante no dar bronca, sino discutir. Creo que es muy importante poder discutir, darle tu punto de vista. Que vea y que se enfrente a que existe otra realidad que la que vives. Yo creo que hay una diferencia. A mí no me importa que me miren por la calle. La diferencia es cómo miras, no que te miren. Yo también miro. Cuando veo a un chico sin un brazo, me parece muy interesante.