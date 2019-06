“No es cuestión de comer bien, sino dejar de comer mal”

16:04

Julio Basulto . A más. Que ya está bien 10.000. Bueno, si puede ser, cuanto más mejor también. Sin lesionarnos. La “a”, alcohol. Y cuidado que no he dicho alcoholismo, alcohol. La OMS dijo en 1985: cuanto menos mejor. Es un mensaje que sigue siendo válido, cuanto menos alcohol mejor. Yo me permito añadir: “Cuanto más, peor”, porque hay gente que no acaba de interpretar el mensaje y piensa que una copita de vino es buena, y no, una copita de vino no es buena. No solamente no es buena, sino que es peligrosa. “Ele”, lactancia artificial. No es cuestión de decir a la gente: “Da el pecho”, porque no funciona. Cuando emitimos mensajes de lo positivo que es dar el pecho, las mujeres no dan el pecho, y sin embargo cuando transmitimos a la población que la lactancia artificial supone asumir ciertos riesgos, no significa que vaya a matar al niño, porque no funciona así, las tasas de lactancia materna aumentan. Entonces, no tenemos que basarnos solamente en lo que yo creo que está bien, en el positivismo y en positivizar el mensaje, sino en lo que ha demostrado de verdad, de forma rigurosa, que aumenta las tasas de lactancia materna, que como digo, son un pilar de salud pública. Si hago una foto a un niño que ha tomado el pecho y a otro que no ha tomado el pecho, no hay diferencias. Mi hermano pequeño, por ejemplo, que nos llevamos un año y medio, él y yo, Jaime, tienen la misma salud que yo o más, y él no tomó el pecho.