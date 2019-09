“No eres de donde vienes, eres adonde vas”

10:59

Entonces, claro, de repente, veían una chica vestida normal y no se esperaban que ese sonido saliera de sus pies. Evidentemente, ayudaban los clavos. No se daban cuenta de que eran unos zapatos… Lo que hacíamos es que el DJ ponía un bombo, por ejemplo, pum, pum, y yo: taca, taca, taca, pum, pum, y lo íbamos grabando a través de un sistema de loop. Iba creando bases e iba cantando arriba de eso. Así construí mi carrera en Francia. Así me firmó un sello muy pequeñito de música de World Music, y a los seis meses ya habíamos vendido 130.000 copias con un single que se llamaba ‘Hit lerele’, que es mi canción más raíz, mi primera canción más de mi país. Y es que era una necesidad constante. Era como: “Estoy aquí pero, verdaderamente, no olvidéis de dónde vengo”. Eso fue muy importante para mí, la identidad que te saca estar fuera. Y luego, también, no sé, a lo mejor, si me lo permites, y esto es a modo muy personal, también un poco de autocrítica o cosas que siento que en mi carrera se podían mejorar. Yo, por ejemplo, siento que, fuera, para mí, cantar, bailar e interpretar no me canibaliza, me suma. Todos los directores de casting que voy a ver y todas las personas con las que me encuentro, le encuentran un valor a mi esfuerzo, a mi preparación. Aquí, no. Yo me he quedado muchas horas sin dormir, he hecho mis deberes en el metro, en donde tenía un espacio. Ahora, mis amigas del instituto, que las mantengo, me cuentan cosas que han vivido, chicos con los que han salido, situaciones… Yo nunca he estado, no sé lo que es eso.