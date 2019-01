¿Necesitan todos los jóvenes una educación universitaria?

10:58

¿Cómo las veo yo en la actualidad? En primer lugar, yo creo que no dejé muy clara la diferencia entre destrezas y actitudes. La comunicación es una destreza. Y la habilidad de tomar la iniciativa es una actitud. O más importante aún: la curiosidad. La curiosidad no es una destreza, es una actitud. Eso ante todo, lo habría refinado un poco. Pero no cambiaría la lista, quizá la dividiría en dos. Y lo segundo es un error más grave por mi parte, o una omisión más bien: no mencioné nada sobre los valores. La razón es que estaba hablando de las nuevas destrezas que todos los estudiantes necesitarían en el siglo veintiuno. Los valores no son nuevos, tienen dos mil años de antigüedad. Por eso pensé: “Bueno, esto no es nuevo, la ética humanista y de los valores fundamentales va a seguir desarrollándose”. Pero no, creo que cometí un error al no mencionarlos de forma explícita. Porque en la actualidad puedes tener destrezas, puedes tener actitudes, pero sin un marco ético de referencia, estás perdido.