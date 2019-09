“Los grupos diversos son más creativos y capaces de innovar”

22:26

Mara Dierssen . Yo empecé a hacer mi tesis con el profesor Jesús Flórez y con la profesora Maruja Urlé, y yo empecé estudiando el sistema opiáceo, que es como el opio endógeno, y estudiaba en el sistema respiratorio a ver qué hacía. Imagínate tú, qué cosas. Bueno, pues a partir de ahí yo hice mi tesis, mi tesina, mi tesis y, de repente, un día me enteré de que Jesús era papá de una niña con síndrome de Down. Y un día le pregunté: “Pero, Jesús, ¿por qué no estudias el síndrome de Down?”. Y él me dijo: “Bueno, es que no hay buenas herramientas todavía”, y es verdad, en aquella época no teníamos todavía modelos experimentales, no teníamos modelos animales. Los modelos animales nos han abierto unas puertas increíbles al conocimiento científico, porque antes lo único que podíamos hacer era intentar entender lo que pasaba en los cerebros de personas que habían fallecido y entonces estudiábamos, pero era muy limitado. Y, desde luego, no podías entender el funcionamiento. Podías entender las lesiones, pero no el funcionamiento. Entonces, después de hacer mi tesis me fui a hacer un posdoctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, también en farmacología, y un día me llamó Jesús y me dijo: “Mara, ya tenemos un modelo experimental, ya podemos”, y volví a Santander. Volví a Santander e iniciamos una línea que hemos continuado en los dos laboratorios, en la Universidad de Cantabria ha continuado él con la doctora Martínez-Cué, que hizo la tesis conmigo, y yo lo he continuado, en este momento, en el Centro de Regulación Genómica.