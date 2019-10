54:26

Y para acabar, leed libros. No los descarguéis de Internet piratas. No seáis malas personas. No me robáis a mí ni a la editorial, en mi caso robáis a una fundación de ayuda a niños. Si no vendo libros, no puedo ayudarles. Es una cadena. No seáis malos. Hay libros baratos. Y si no hay bibliotecas, pero no os descarguéis. Y… Básicamente, creo que he contado tantas cosas que lo resumo únicamente en esto: soy lo que soy porque he leído. Leer me salvó la vida, escribir le dio un sentido Creo que seréis mejores personas si cogéis una novela de tanto en tanto. Pero no una al año ni una… No, no, más, más, más.