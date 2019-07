Las enseñanzas del círculo polar

17:51

Tienen esa intensidad de quien no tiene la seguridad, o la falsa seguridad, porque la seguridad no la tiene nadie, pero nosotros tenemos la falsa seguridad de cosas que no son verdaderamente reales. Y una profunda humanidad, también. Es gente muy humana. Yo tengo una anécdota de una expedición, precisamente de la expedición de los tres años: nos habíamos cosido nuestra ropa, estábamos en el mes de febrero en el ártico canadiense, en que hace un frío bestial, 40 bajo cero con viento, es muy, muy duro, y nos habíamos cosido nuestra propia ropa. Y había un viejo cazador que me vio con mi parca, que no estaba del todo bien cosida, era la primera que hacía. El tío me estaba mirando y se estaba poniendo malo mirando la parca, porque veía que había cosas que no estaban bien, y sabe a lo que tú sales, si no está bien te mueres. O sea que no hay bromas. Bromas las justas. Y, de repente, ya no podía más y se quitó su parca y me dijo: “Mira, no puedes ir con esa parca, no puedes salir, no puede ser, toma mi parca”. Fue un pequeño detalle conmovedor, la capacidad de ponerse en la piel del otro. Y otra característica es un enorme individualismo, porque el cazador inuit es la última persona totalmente libre. Depende solamente de sí mismo para todo lo que tiene que hacer en su vida. Sabe cazar, sabe construir su casa, sabe construir sus pieles… no necesita de nada más. Y no tiene un nivel de jerarquía social.