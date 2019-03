“La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla”

25:40

Facundo Manes . Iván. Si Iván es una de estas personas que está convencida, por algún motivo irracional, que él sabrá, que las vacunas producen autismo, y yo voy con la evidencia científica y le digo: “Mirá, Iván, lo que pensás fue producto de un artículo que fue un fraude y hay mucha evidencia científica que dice que las vacunas no producen autismo”. ¿Iván qué va a hacer? Va a ignorar la evidencia que yo le doy y va a buscar a otra persona que piense como él. Otra cosa más importante que la verdad para nuestra especie, además de sobrevivir, es pertenecer a una tribu o a un grupo social. Somos, en el fondo, tribales. Entonces, hay dos sistemas de toma de decisiones claros. Uno racional, lógico, deliberado, analítico. Pero eso requiere energía mental, requiere recursos cognitivos. Siete por cinco dividido entre cuatro, ¿cuánto es? Bueno, podemos hacer esa cuenta, pero tenemos que gastar energía. Dos más dos, ¿cuánto es? Bueno, al principio, cuando éramos niños, aprendimos que eran cuatro. O cinco más cinco, diez. Pero, desde entonces, no gastamos energía. Cinco más cinco es diez, no gastamos energía. Y este sistema automático, no consciente, guiado por la emoción, por emociones previas, por la emoción del momento y por emociones previas, por aprendizajes previos, por experiencias previas, en un contexto que cambia, es el sistema de toma decisiones que más usamos. O sea, que vivimos en piloto automático. Y desde que somos chicos, generamos esquemas mentales con las experiencias que vivimos, cómo interpretamos esas experiencias, y generamos estos sesgos, estos esquemas mentales, que son como anteojos, y vamos por la vida en un mundo ambiguo. Yo no sé quién es cada uno de ustedes. Es un mundo ambiguo para mí el que estoy viendo acá. Y vamos por la vida con estos anteojeras, con estos esquemas mentales y con estos sesgos ignorando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide con lo que pensamos. Incluso recordamos mejor las cosas que coinciden con lo que pensamos que las cosas que no coinciden con lo que pensamos. Las cosas que no coinciden las olvidamos más rápido. Así que tenemos dos sistemas de toma decisiones: uno automático, no consciente, intuitivo, guiado por la emoción del momento, por emociones previas, experiencias previas, aprendizajes previos, en un contexto que cambia permanentemente. Y esto no requiere gasto energético. Cinco más cinco, diez. Y así vivimos la mayor parte del día, en forma automática. A veces, usamos el sistema lógico o racional, deliberado, analítico, pero eso requiere energía mental, recursos cognitivos. Y los recursos cognitivos nuestros son limitados, así que no podríamos vivir en el modo racional. Lo que quiero decir es que el sistema automático nos permite sobrevivir. En un mundo ambiguo e impreciso, usamos un sistema automático. Como nuestro antepasado hace 30.000 años, cuando veía una sombra, usaba el sistema automático para disparar, si no, no sobrevivía. Además de este sistema automático no consciente de toma decisiones, existe el sistema racional, analítico, lógico, que requiere costo cognitivo. También la gente que nos rodea… Somos seres sociales y la gente que nos rodea, los compañeros de trabajo, de estudio, la familia, los amigos, los diarios que leemos, los canales de televisión que miramos… El contexto influye en la manera en que actuamos y decidimos. La otra pregunta de la neurociencia es si existe el libre albedrío. ¿Quién decide? Muchos científicos piensan que somos máquinas biológicas que respondemos al contexto. Otros piensan que somos racionales. Y otros pensamos que, a veces, tenemos libre albedrío, pero, muchas veces, vivimos en un sistema automático. Así que, inclusive, la contribución de la neurociencia es a temas que, desde siempre, la civilización estuvo preocupada. El libre albedrío siempre fue un tema que la civilización quiso discernir. Antes, esto estaba restringido a filósofos o a líderes religiosos, o a científicos aislados en su oficina pensando este tema. Hoy, la neurociencia no viene a reemplazar nada, viene a dar aportes sobre temas fundamentales. Por ejemplo, si tenemos libre albedrío o no. Muchas veces, el contexto decide por nosotros. Hay varios ejemplos de esto y hay, en los últimos años, varios Premios Nobel, dos, por lo menos, de Economía, que estudian la conducta y que muestran que, muchas veces, el contexto decide por nosotros, y nosotros pensamos que decidimos racionalmente pero, en realidad, la decisión fue facilitada por el contexto.