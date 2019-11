«La sociedad aún no entiende lo que es la violencia de género»

00:11

Marina Marroquí . Hola, hola a todas y a todos, soy Marina Marroquí, soy educadora social, especialista en violencia de género y vengo aquí un poquito a contar mi historia. A ver si os puede servir y os puede ayudar. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron y yo siempre digo que básicamente soy el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar. En mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar.

Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido y lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, hui, pero me di cuenta de que no puedes correr lo bastante lejos. Al final, tus fantasmas siempre, siempre te persiguen y había muchísimas preguntas que me perseguían y no me dejaban ser feliz. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas. Era incapaz de estar conmigo a solas, ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía cinco trabajos diferentes para llegar tan cansada que sólo pudiera desmayarme. Había mil preguntas que me atormentaban ¿Cómo he podido ser tan tonta? ¿Cómo no me di cuenta si todo el mundo lo veía? ¿Cómo podía perdonar una y otra vez las barbaridades que me hizo? ¿Cómo me perdono a mí misma volver a haber abrazado a esa persona y decirle te quiero después de que te dejara llorando después de tener sexo o que te insultara y te pegara durante un kilómetro por la calle?