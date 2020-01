La mujer que cambió la historia del maratón para siempre

37:42

Kathrine Switzer . Por supuesto. Piensa en aquellos que han intentado poner fin a tus sueños, y para quienes nos escuchan, hay quien intenta pisotearos. ¿Por qué alguien quiere pisotearos? Bueno, tendrás que averiguarlo, o promover el cambio, o dejarlo pasar y seguir adelante. No te sabría decir cuántas mujeres se reían de mí, intentaban sacarme del circuito, pensaban que estaba desequilibrada, les daba rabia porque yo tenía poder y ellas no. Y yo era consciente. Pero recuerdo que, unos veinte años más tarde, estas mujeres se me acercaron y dijeron: “¿No te acuerdas de mí? Fui muy desagradable contigo, lo siento mucho. He empezado a correr y me ha cambiado la vida”. Es lo único que necesitaba oír. Oye, no me voy a enfadar contigo, has aprendido algo muy importante.