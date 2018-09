La mentalidad que puede cambiar la vida de un niño

13:12

Carol Dweck . Nunca es demasiado tarde para aprender. Para mucha gente no es fácil aprender a cambiar. Si has vivido siempre con miedo a los retos o creyendo que los errores te hacen menos inteligente, puede ser muy complicado aprender a cambiar, pero nunca es demasiado tarde. Un antiguo alumno mío tiene un grupo de investigación dedicado a la gente mayor; ha descubierto que la memoria puede mejorar cuando les enseñas la mentalidad de crecimiento, así como su habilidad para aprender. Así que nunca es tarde; mucha gente tiene pequeñas islas de mentalidad fija en su cabeza. “No puedo hacer esto, no puedo hacer mates, no sé tocar un instrumento, no aprenderé nunca otro idioma”. Encajan muy bien en esas… O quizá solamente han vivido una mala experiencia. No hace mucho conocí a varios profesores de primaria que decían que de pequeños odiaban las matemáticas, aprendieron la mentalidad de crecimiento, dieron cursos de matemáticas y descubrieron que les encantaba y que se les daba genial. Nunca es tarde para descubrir algo nuevo. Y quizá cuando eras joven tuviste una mala experiencia, o que no sabías dibujar bien y no entendías por qué. No aprendiste, no significa que no puedas aprender ahora.