La importancia de decir “te quiero” según la neurociencia

Wendy Suzuki . Sí. Pasaron un par de cosas que me llevaron a hacer un gran cambio en mi vida. Primero, estaba en lo más alto de mi carrera, con laboratorio propio, becas concedidas y estudios publicados, pero cuando miraba hacia afuera me di cuenta de que no tenía amigos fuera del laboratorio. Tenía muy buenos compañeros y colegas, pero ningún amigo. Había engordado 11 kilos porque lo único que hacía era trabajar en el laboratorio, con mis compañeros, que no amigos. Quería salir de Nueva York y tomarme unas vacaciones, así que me fui a hacer rafting. Me fui sola, porque no tenía amigos, pero me fui a Perú y en ese viaje me di cuenta de que era la más débil del grupo. Tenía treinta y pocos, crecí en California, haciendo deporte constantemente, pero en ese viaje fui la más débil.