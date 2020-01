La filosofía milenaria que te ayuda a vivir hoy

52:19

Massimo Pigliucci . Buena pregunta. Primero, predecir el futuro es un sinsentido, así que tenemos que ir con cuidado al hacerlo, ¿quién sabe qué pasará? Es muy posible que el estoicismo goce de una ola de popularidad que acabe decayendo y otra cosa ocupe su lugar. Desde luego, es una posibilidad. Pero estas ideas han sobrevivido durante casi dos milenios y medio, así que no van a desaparecer. Quiero decir, si algo dura tanto tiempo, ya sea el estoicismo, el budismo, el cristianismo, el confucianismo… no desaparece así como así. Así que yo diría que las ideas se mantendrán independientemente de si la popularidad del movimiento filosófico decae. Pero, al mismo tiempo, no veo ningún motivo por el que el estoicismo no pueda volverse tan popular como, por ejemplo, el budismo, con el tiempo. De hecho, creo que el estoicismo es el equivalente occidental del budismo, las dos filosofías son muy similares desde un punto de vista ético. Sus metafísicas son diferentes, su visión de cómo funciona el mundo, pero sus éticas son muy similares. Y cuando digo esto la gente no suele creérselo, porque dicen: “Pero el estoicismo es muy duro, es una filosofía muy exigente”. Y mi respuesta es que todas las filosofías o religiones lo son. No es fácil ser un buen cristiano, es fácil decir que eres cristiano, claro, eso lo puede hacer todo el mundo, y es fácil decir que eres budista. Pero ser un buen budista, practicar el Camino óctuple, no es fácil. Ser practicante de los evangelios y vivir tu vida acorde a ellos no es fácil. Así que no creo que el estoicismo sea tan distinto. Y ya hemos hablado de que alguna gente practica esta filosofía de una manera que probablemente Marco Aurelio no habría reconocido como estoicismo.