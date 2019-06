“La felicidad es una búsqueda que dura toda la vida”

21:55

Victoria Camps . Yo creo que lo más difícil es transmitir la idea de que la incertidumbre es positiva, no siempre es negativa. Cuesta mucho, y los mensajes que oímos, que son mensajes que quieren persuadir de comprar cosas, o los mensajes políticos, que son muy simples, los eslóganes, parece que quieren transmitir sólo certezas. A mí, por ejemplo, un editor me censuró, me hizo cambiar el título de un libro que yo quería titular ‘Vivir en la incertidumbre’, porque me dijo: “Ese libro no se venderá, tienes que ponerle un título positivo, no un título en negativo”, y era un libro de bioética. ¿Qué político, por ejemplo, cuando se le pregunta algo contesta: “No lo sé, lo tengo que pensar”? Ninguno. Y, sin embargo, yo creo que a la gente eso no le sentaría mal. Pensaría: “este hombre, por lo menos, piensa que esto no está lo suficientemente maduro”. Creo que eso es lo más difícil de transmitir hoy, no tienen ningún glamur la incertidumbre ni la duda. No tiene ningún glamur tampoco el matizar lo que uno quiere decir. Por eso han tenido éxito los populismos, porque las propuestas que hacen son muy simples: “la inmigración, fuera, porque lo que nosotros ganamos tiene que ser para nosotros”. Son cosas muy sencillas, volver al pasado, porque allí teníamos una seguridad que el presente no nos da.