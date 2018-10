La educación es el mejor antídoto contra el miedo

37:32

Y por último y fundamental, actuar como ejemplo. Ser nosotros ejemplo. Yo hablaba del valor de la amistad, que mis padres siempre fue uno de los valores que más pusieron encima de la mesa. Y yo recuerdo una vez de adolescente que decía: “He quedado con Fulanito, con Menganito, con una amiga y es que no me apetece”. En una época en la que no había móviles, ¿eh? O sea que el riesgo era un plantón. Y yo no tenía ganas de ir, era un domingo por la tarde y me daba una pereza… Y me acuerdo que mis padres me dijeron: “Si no quieres que te lo hagan a ti en un futuro, no lo hagas nunca, mantén el valor de la amistad”. Y es así, es algo que perdura desde entonces. Por lo tanto, ser ejemplo. Ser ejemplo de lo que nosotros decimos. A pesar de eso, cuando sean adolescentes tendrán sus crisis, sus dificultades hormonales, etc., etc., y pondrán nuevos desafíos y nuevos líderes. Y como dijo una vez alguien: “Yo pensaba con 17 años que mi padre sabía poco, y después de cinco años me di cuenta de lo mucho que había aprendido”. Bueno, porque luego los padres volvemos a ser importantes, pero fijaos a pesar de esos momentos difíciles que ocurren en la adolescencia, nunca jamás dejamos de olvidar la impronta que han dejado nuestros padres en valores. Cómo nos hicieron sentirnos valiosos, sentirnos importantes. Y lo que vimos en casa, el ejemplo que nos dieron.