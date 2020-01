“La educación es algo mágico y extraordinario”

10:57

Xuxo Ruiz . Es un concepto que por ejemplo es… Podemos decir que la energía… Podemos explicar que la energía tiene unas características, que es que es invisible… ¿Sí? ¿No lo sabes? Pues me has mentido, me has dicho que sabías lo que era la energía. Mira, la energía es invisible y además no tiene ni peso ni masa. ¿Bien? Pero la energía consigue mover objetos, deformarlos… ¿Sí? Yo me he traído algo especial para ti. Lo tengo aquí en esta cajita.