La dislexia es una dificultad de aprendizaje, no es una enfermedad

Luz Rello . Ahora todo el mundo me dice que trabajo demasiado. No. Cuando yo trabajaba demasiado era cuando era pequeña, cuando iba a primaria, cuando trabajaba por las tardes, trabajaba antes de la cena, trabajaba después de cenar, trabajaba en los veranos, cuando todo el mundo estaba por ahí de fiesta, mi madre y yo nos íbamos a copiar libros a la hora de la siesta, trabajaba… Ahí es cuando yo trabajaba demasiado. Y seguí trabajando, por suerte me detectaron, una profesora maravillosa me detectó dislexia en el colegio. Y yo, en ese momento, no lo viví como un punto de inflexión, aunque lo fue en mi vida, pero yo no lo viví como un punto de inflexión. Dije: «Bueno, que tengo que ir a clases de apoyo, que me pierdo los recreos, no pasa nada». Yo lo único que quería era ser como el resto, sacar buenas notas y ya está. Y seguí trabajando y, un día, pues me dieron ese sobre blanco, y lo abrí y eran todo sobresalientes. Me puse a llorar, de esta manera como uno llora cuando es pequeño, que no pude respirar, no sé… Y, bueno, me acabaron quitando las notas y acabé fuera de clase y me sacó la profesora, y me dijo: «¿Por qué estás llorando?», y yo dije: «Estoy llorando porque yo pensaba: “¿Cómo puede ser la vida tan cruel que ya saco malas notas, ya no tengo amigos, y ahora el colegio se confunde con mis notas?”». Y me dijo la profesora, que se llamaba Ana María, me dijo: «No, no nos hemos confundido. Son tus notas». Y yo no me lo creía. Y ahora me está pasando que, todavía yo creo que esto es algo que nos pasa a las personas con dislexia. Que la dislexia deja, que no debería ser así, pero deja posos de baja autoestima, de inseguridades que las vas arrastrando toda la vida, aunque ya uno no tendría razón. Hoy en día, hoy, cuando recibo una noticia superbuena, es que no la comparto ni siquiera en Facebook ni siquiera con mis padres. O sea, espero unos días, digo: «Vale, va en serio». Y esto nos pasa a muchas personas con dislexia, lo llaman creo que el síndrome del impostor. Es decir, no nos acabamos de creer las cosas buenas que nos pasan. Otra cosa importante es que la dislexia, y esto nos cuesta mucho darnos cuenta, pero la dislexia no está relacionada con la inteligencia general, y casi nos cuesta más a las personas con dislexia darnos cuenta que a las personas sin dislexia. Porque, claro, tú te ves que no alcanzas donde alcanza el resto. Que, desde que eres pequeño, tienes que hacer más para llegar adonde está el resto, que te tienes que inventar cosas, aprenderte las cosas de memoria, trucos… Y dices: «Ostras, es que, realmente, soy tonto», y lo piensas de verdad. Y las personas que te rodean, muchas veces, también lo piensan, piensan que eres tonto, que eres despistado, que eres vago, y es normal, porque es que lo pareces. Aunque no lo seas, lo pareces. Y te dicen: «Sigue tú leyendo por donde estabas». Pues, claro, tú ya no vas por ahí, pues ya parece que has estado despistado o que no estabas atendiendo. Te pones a hacer los deberes, lo das todo y llegas a la mitad, pues parece que eres vago. En una sociedad tan alfabetizada en la que leer y escribir parece que se da por hecho, cuando es algo complejísimo. Tienen que pasar mil cosas en el cerebro, muchas cosas tienen que funcionar como un reloj en nuestro cerebro para aprender a leer y escribir correctamente. Pero se da por hecho.