“La diferencia entre lo que eres y lo que vendes en redes sociales se llama frustración”

Todas las empresas, todas las aplicaciones tienen un gran bagaje en productos adictivos que hacen que lo uses más, al final es su objetivo, y ellos son víctimas de eso. Son víctimas de no haber recibido una formación, por lo tanto, no son nativos digitales, son analfabetos digitales. Y, hablando de amor, al amor a primera vista que le tienen al teléfono móvil, nadie les explica que esto es como un beso, nadie les explica que en el momento en el que tú te besas, cuando tú has sido adolescente y te has besado con alguien, alguna vez te has querido «desbesar», porque te arrepientes de ese beso y no has podido. Porque el «desbeso» no existe. Internet, la Red tiene eso, no existe una acción que puedas cambiar, en el momento en que hacemos algo en la Red, es para siempre, y eso es verdad. Aunque haya aplicaciones que venden lo contrario, para que ellos crean que pueden ser más libres. Entonces, ahí entramos en algo superinteresante, y es la libertad. Estamos haciendo aplicaciones para que ellos se sientan libres en la Red, donde puedes hacer de todo. Puedes ver cosas que me niego a pensar o nos debemos negar a pensar que sea bueno para ellos, ¿de acuerdo? Porque luego vemos el sexo, la pornografía que ven siempre son hombres con mujer, luego nos puede sonar a cosas que pasan. Siempre es ella la que recibe el golpe, no él. Vemos muertes en las que parece que estén incluso justificadas, valores que no se pueden transmitir de ninguna de las maneras. Bien, la Red nos da libertad, ¿cómo les da libertad? En el baño, en la cama o cuando nadie les ve. Dónde más utilizan el móvil los adolescentes es en el baño y en la cama, ¿por qué? Porque no está ni el profesor ni papá ni mamá vigilando, tienen un pestillo o están durmiendo, teóricamente ellos también. ¿Qué encuentran ahí? Libertad. Claro, la libertad, si es que es fantástico. La libertad es lo que anhela cualquier ser humano.