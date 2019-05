La curiosa relación entre las matemáticas y ‘Juego de tronos’

43:03

Así que no es de extrañar que cuando oímos la palabra “matemáticas”, hoy en día, pensemos en gente escribiendo fórmulas y resolviendo ecuaciones, porque durante miles de años eso es lo que se hacía la mayor parte del tiempo. Ahora bien, durante ese período, los matemáticos reales sabían que eso no era lo importante, que eso solo era la herramienta que tenían que usar. Y tenían que usar sus propios cerebros para hacer los cálculos y desarrollar el pensamiento para entender lo que era correcto y lo que no lo era para obtener respuestas a las preguntas. Pero ellos sabían que lo importante de las matemáticas era el pensamiento. Pero la mayoría de sus estudiantes y los estudiantes de las escuelas no lo sabían porque no iban más allá de los cálculos para llegar al pensamiento creativo. Así que la mayoría de la gente no tiene ni idea de que lo que hacen en la clase de matemáticas es solo la mecánica.